صدامات قوية في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 سُحبت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سويسرا، وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث يلتقي ليفربول حامل اللقب مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، فيما سيواجه توتنهام الوصيف فريق لايبزج الألماني.

وسيواجه نادي ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيتعين على برشلونة مواجهة نابولي الإيطالي. وجاءت القرعة كالتالي. باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند برشلونة - نابولي مانشستر سيتي - ريال مدريد Advertisements ليفربول - أتليتيكو مدريد لايبزج - توتنهام فالنسيا - اتالانتا تشيلسي - بايرن ميونخ يوفنتوس - ليون مواجهات دور 16 دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان ريال مدريد - مانشستر سيتي أتالانتا - فالنسيا أتلتيكو مدريد - ليفربول تشليسي - بايرن ميونخ ليون - يوفنتوس توتنهام - لايبزيج نابولي - برشلونة مواعيد المباريات تقرر خوض مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 18، 19، 25 و26 فبراير/ شباط عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس / آذار، علمًا بأن الفريق الأول يخوض مباراة الذهاب على ملعبه. وفور انتهاء منافسات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة أخرى لدور الـ8 ونصف النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم 20 مارس/ آذار من العام المقبل.

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