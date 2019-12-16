شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عن عرض لـ صالح جمعة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي تكثف من عمليات البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه.

وأبدى فايلر عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات، ليقرر استبعاده من قائمة جميع المباريات منذ توليه المسئولية، وهو الأمر الذي جاء بمباركة الإدارة الحمراء الغير راضية تماماً على تصرفات صالح جمعة.