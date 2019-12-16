شكرا لقرائتكم حسين الشحات يشكر والدته بهذه الكلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي والدته، عبر رسالة على توتير معترفاً بفضلها عليه في جميع الانجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية، بفضل دعواتها المستمرة.

ونشر الشحات صوراً جمعته بوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر معلقاً:



55

Advertisements

وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد به المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.