شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة خاصة مع متولى للاطمئنان عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وانتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

فيما واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في الجيم علي هامش المران، وكان اللاعب قد غادر مران الفريق أمس الأول السبت بسبب آلام عضلية قبل أن يكتفي اليوم بخوض تدريبات بدنية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.