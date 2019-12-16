شكرا لقرائتكم عماد النحاس يوافق على عودة أحمد على لهجوم المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتعتبرقناعة النحاس بإمكانيات اللاعب الذي حصد لقب هداف الدوري بالموسم الماضيسبب عودته ، ويرى مدرب المقاولون أن استغلال أحمد علي للشرط الجزائي في فسخ تعاقده لايمثل أزمة في سبيل عودته للفريق مجدداً.
وصرح الفرنسي ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز بأن أحمد علي خارج حساباته خلال الفترة المقبلة.
أحمد علي منذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز لم يشارك سوى في 3 مباريات بكأس مصر، مباراة واحدة فقط ببطولة الدوري، وأخرى في الكونفدرالية لم يسجل ولم يصنع أي أهداف خلالهم.
وترفض إدارة المقاولون العرب عودة أحمد علي إلى صفوف الفريق مجدداً بعد رحيله الموسم الماضي.
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