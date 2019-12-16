شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الزمالك لم يعترض على جريشة قبل مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال إنه يرفض إسناد مهمة تحكيم مباريات الزمالك للحكم الدولى جهاد جريشة، مشددًا على أنه طلب رسميًا من قبل عدم تحكيمه لمباريات الأبيض، قائلاً: "هو يأتى ليظلم الزمالك، وأقول لعمرو الجناينى هناك بلاغ مقدم منى ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الزمالك لم يعترض على جريشة قبل مواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.