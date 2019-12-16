شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الزمالك لم يعترض على جريشة قبل مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن نادى الزمالك لم يرسل اعتراضا رسميا على تعيين جهاد جريشة حكما لمباراته اليوم أمام طلائع الجيش بالدورى ، مشيرا إلى أن لجنة الحكام لم تتلق اعتراضا على جهاد جريشة، وحتى فى حالة وصول اعتراض رسمى لن يتم تغيير الحكم.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال إنه يرفض إسناد مهمة تحكيم مباريات الزمالك للحكم الدولى جهاد جريشة، مشددًا على أنه طلب رسميًا من قبل عدم تحكيمه لمباريات الأبيض، قائلاً: "هو يأتى ليظلم الزمالك، وأقول لعمرو الجناينى هناك بلاغ مقدم منى ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟".