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حسام عاشور ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية

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جدة - عمرو شويل عاد حسام عاشور قائد النادي الأهلي مرة أخرى لمران الفريق الجماعي ظهر اليوم ، الاثنين، والمقام علي ملعب التتش بالجزيرة، وتغيب عاشور عن مران الفريق الجماعي أمس الأول.

 

فيما خاض لاعبو الفريق الأساسيين الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، ويتواجد الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطه بعد فوزه السادس أمس.

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