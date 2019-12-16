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شكرا لقرائتكم كهربا فى مقر الاهلى برفقة سعد سمير وقمصان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ووقع كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.
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وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمرمسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد به المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.
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