ريال مدريد يفلت من الخسارة أمام فالنسيا في الوقت القاتل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الثانية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الوقت القاتل، قاد به الفريق الملكي للتعادل 1 - 1 مع مضيفه فالنسيا في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.
بتلك النتيجة، أهدر الريال فرصة اعتلاء قمة المسابقة قبل لقاء الكلاسيكو مع مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأربعاء القادم، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة (المتصدر) المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه ريال سوسييداد أمس السبت بالمرحلة ذاتها. في المقابل، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 27 نقطة ليصبح في المركز الثامن.
وظهر الريال بشكل باهت للغاية، خاصة في الشوط الثاني، وبدا تأثره بالعديد من الغيابات التي عانى منها خلال اللقاء، حيث تأخر في النتيجة بهدف حمل توقيع كارلوس سولير في الدقيقة 78، لكن بنزيمة تقمص دور البطولة في الوقت القاتل، بعدما أحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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