شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يتعادل مع فيورنتينا ويفرط بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق إنتر ميلان في الإنفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله 1 - 1 مع مضيفه فيورنتنيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.
وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة، وتعادل فيورنتينا عن طريق دوشان فالهوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 39 ليتقاسم صدارة الدوري مع يوفنتوس، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
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