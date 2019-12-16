ريال مدريد-مانشستر سيتي الأبرز وليفربول يصطدم بأتلتيكو









اسماء السيد - ستكون المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر سيتي الإنكليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب القرعة التي سحبت الإثنين في نيون السويسرية.

ونتيجة انهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان الفرنسي، كان محتما على ريال مدريد أن يخوض اختبارا صعبا في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جرمان الذي كان في مجموعة النادي الملكي.

وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق جوسيب غوارديولا، في المسابقة القارية الأم، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهابا دون أهداف قبل أن يفوز النادي الملكي إيابا 1-صفر في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية.

ومع تكون الدور ثمن النهائي حصرا من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كان لا مفر من مواجهات العيار الثقيل وأبرزها، من بعد ريال-سيتي، سيجمع ليفربول الإنكليزي حامل اللقب بأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة أمام نابولي الإيطالي.

Advertisements

وسيتواجه بوروسيا دورتموند الألماني مع مدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حاليا على سان جرمان، فيما يلعب عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ مع تشلسي الإنكليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز الأخير باللقب عبر ركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي، فيما سيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين توتنهام الإنكليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.

وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 شباط/فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار/مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.

تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار/مارس.