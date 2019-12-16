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سعد سمير ينشر صورة برفقة كهربا وسامي قمصان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي الجديد، في مقر القلعة الحمراء اليوم بالجزيرة، حيث التقط صورة جمعته بسعد سمير مدافع القلعة الحمراء وسامي قمصان مدرب الفريق.

ووقع كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.

وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمرمسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد به المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

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وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.


سعد سمير وكهربا

 

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