شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بهدفه مع الأهلي في شباك حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي احتفاله بهدف الأول مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري العام خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من حرس الحدود خلال مباراة الأمس.

ونشرالسولية صوراً من احتفاله بالهدف عبرحسابه على تويتروعلق عليها: الحمد لله.

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وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد به المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.