شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: كرم ربنا سببه الرئيسي دعوة أمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي رسالة شكر إلى والدته، معترفاً بفضلها عليه في جميع الإنجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية، بفضل دعواتها المستمرة له.

ونشرالشحات صوراً جمعته بوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر معلقاً: أي نجاح وكرم ربنا عليك سببه الرئيسي دعوة الأم . دعوة تصل بك لابعد الحدود . ولم أشعر بسعادة في أي احتفال في حياتي إلا مع أمي ربنا يحفظهالي وأفضل تحت أقدامها خدام..ولن أوفي ما تستحق شكرا يا أمي.

وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمرمسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد به المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.