شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرحب بعودة أحمد على للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمانع عماد النحاس المديرالفني للمقاولون العرب عودة أحمد علي مهاجم الذئاب السابق والذي رحل الموسم الماضي عن الفريق مستغلاً الشرط الجزائي في عقده ليوقع لنادى بيراميدز.

وجاءت موافقة النحاس بسبب قناعته بإمكانيات اللاعب الذي حصد لقب هداف الدوري بالموسم الماضي، ويرى مدرب المقاولون أن استغلال أحمد علي للشرط الجزائي في فسخ تعاقده لايمثل أزمة في سبيل عودته للفريق مجدداً.

وكان الفرنسي ديسابرالمدير الفني لنادي بيراميدز قد صرح بأن أحمد علي خارج حساباته خلال الفترة المقبلة.

أحمدعلي منذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز لم يشارك سوى في 3 مباريات بكأس مصر، مباراة واحدة فقط ببطولة الدوري، وأخرى في الكونفدرالية لم يسجل ولم يصنع أي أهداف خلالهم.وترفض إدارة المقاولون العرب عودة أحمد علي إلى صفوف الفريق مجدداً بعد رحيله الموسم الماضي.