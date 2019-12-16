شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السويس.. بالأرقام.. التاريخ ينحاز للزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى، وفى اللقاء الذى يقام باستاد السويس .

وقبل مواجهة اليوم فقد سبق وألتقى الفريقان فى 30 مناسبة سابقة، حقق الأبيض الفوز فى 17 مباراة ، مقابل 6 لطلائع الجيش، أما التعادل فحسم 7 مباريات بين الزمالك و الطلائع .

سجل لاعبو الزمالك 54 هدفا فى مرمى طلائع الجيش، بينما اهتزت شباك الفريق الأبيض بـ 30 هدفا عن طريق لاعبى الزمالك .

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أول لقاء جمع الفريقين كان موسم 2004-2005، وحقق نادي الزمالك الفوز بنتيجة 3-1، أحرز أهداف الزمالك عبدالحليم علي، وأحرز للطلائع حسن موسى.

أخر لقاء جمع الفريقين أقيم فى فبراير الماضى ، و انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق .

مازال عبدالحليم علي مهاجم الزمالك السابق ، هو هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.