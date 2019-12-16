سوبر كورة.. الأهلي يبحث عن عرض لبيع صالح جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمرعن النص وهوما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة. وأبدى فايلر عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات، ليقرراستبعاده من قائمة جميع المباريات منذ توليه المسئولية، وهو الأمرالذي جاء بمباركة الإدارة الحمراء غيرالراضية تماماً على تصرفات صالح جمعة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة من هنا

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