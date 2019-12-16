شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بـ 7 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت فرق النادى الأهلى لتنس الطاولة ، 7 ميداليات ذهبية من أصل 8 منافسات تم خوضها ، فى منافسات بطولة الجمهورية ، التى أقيمت بالإسماعيلية ، لفرق الناشئين و الناشئات والشباب و الشابات .

على مستوى الأولاد 12سنة ، فاز الفريق على الزمالك 3/2 ، و فاز فريق 15 سنة على الزمالك 3/0 ، و 18 سنة حقق البرونزية والمركز الثالث ، وفيما يخص منافسات 21 سنة ، فتغلب على الزمالك فى قبل النهائي ١/٣ .

بالانتقال إلى منافسات البنات ، فاز فريق 12 سنة على الإسماعيلى 3/1 ، و فريق 15 سنة تغلب على الزمالك 3/0 ، و فريق 18 سنة تغلب على الزمالك 3/2 ، و فريق 21 سنة فاز على الزمالك 3/1 .

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ويتولى أشرف عبد الفتاح رئاسة جهازالطاولة بالاهلى ، و معه عمرو رضا المدرب العام لقطاع الرجال والناشئين ، و طارق فوزى المدرب العام لقطاع السيدات .



طاولة الاهلى