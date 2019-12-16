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شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي "المواطنة. والتنمية" بالمركز الأوليمبي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر
وتناولت فعاليات اليوم عقد جلسة حوارية للدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أكد أثناء حواره مع الشباب على مفهوم الدولة وأركانها الأساسية كما تحدث عن أهمية نشر العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية في القارة الأفريقي لأنها ركيزة أساسية للتقدم وهو ما سيحقق الوحدة الوطنية بكل دولنا الأفريقية، كما ناقش المشاركين في الأوضاع السياسية الموجوده في كل دولة وأوضح أوجه التشابه والإختلاف بين تطبيقها في بقية دول القارة الأفريقية للإستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة مواجهة التحديات خاصة في ظل وجود عدم استقرار تعاني منه بعض الدول الأفريقية من عنصرية وحروب أهلية وتطرف مما دعا الشباب الأفريقي إلى إبداء آرائهم فيما يواجهونه من صعاب في ممارسة حقوقهم السياسية.
أكد سلامة أن ما يحلمون به لا يتحقق إلا بوجود دولة المواطنة التي تسمح بتطبيق الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على الشفافية في نقل المعلومات والحرية في اختيار القيادات فيما يطلق عليه مصطلح الدولة الراشدة.
جانب من الملتقى
ملتقى الشباب الافريقى
ملتقى شباب افريقيا
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