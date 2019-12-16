شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأرقام.. جهاد جريشة بطل فيلم "شىء من الخوف" مع الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب طويل عن إدارة مباريات الزمالك يعود الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره طلائع الجيش، والتى تقام فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد الجيش من السويس.

جهاد جريشة أدار 20 مباراة للزمالك في مسابقة الدوري، حقق الأبيض الفوز في 6 و خسر 7، وتعادل في مثلهم.

بالعودة إلى الوراء قليلاً لم تسند أي مباراة لنادي الزمالك للحكم الدولي جهاد جريشة منذ لقاء الفريق الأبيض مع نادي النجوم التي أقيمت في فبراير الماضي في إطار منافسات الدور الأول للدوري بالموسم الماضي، والتي خسرها الفريق الأبيض قبل 474 يوم بهدف نظيف.

منذ ذلك الحين اتخذت لجنة الحكم قرار بمنع جهاد جريشة من إدارة أي لقاء للزمالك بعد شكوى القلعة البيضاء من تعنت الحكم ضدها خلال المباراة، حتى التراجع عن هذا القرار ليدير لقاء الليلة.

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ما قبل مباراة الزمالك والنجوم لم تكن علاقة طبيعية أيضاً بين مباريات الفريق الأبيض وجهاد جريشة الذي تم منعه من إدارة أي مباراة للفريق الأبيض

حيث كان الظهور الأخير لجريشة في مباريات الزمالك قبل موقعة النجوم، في مواجهة مصر للمقاصة في الدور الأول من موسم 2016/2017 والتي أقيمت تحديداً في الثالث من مارس 2017، وانتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد.

شهد اللقاء تغاضى جريشة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض فى الدقيقة 66 من عمر المباراة عندما أبعد لاعب المقاصة أحمد سامى الكرة بيده من داخل منطقة جزاء فريقه، وأشار جريشة باستمرار اللعب فى قرار مثير للجدل وهدد فريق الزمالك بالانسحاب من الدورى آنذاك.