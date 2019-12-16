مواعيد مواجهات دور الـ16 لدوري الأبطال.. ليفربول وأتليتكو.. سيتي وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

وجاءت أبرز تلك المواجهات ليفربول في مواجهة أتليتكو مدريد، ومانشستر سيتي يصطدم بريال مدريد، ومواجهة تشيلسي وبايرن ميونيخ.

وستقام مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي في أيام 18 ، 19 ، 25 و 26 فبراير 2020 على أن تكون مباريات الإياب في 10 ، 11 ، 17 و 18 مارس 2020.

وتقام مباريات الذهاب في ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني بمجموعتهم، والمذكورة أولا في نتائج القرعة التالية:

بوروسيا دورتموند الألماني- باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني- مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلانتا الايطالي - فالنسيا الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي

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تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

ليون الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي

نابولي الإيطالي - برشلونة الإسباني

توتنهام هوتسبير - لايبزيج الألماني

وضمت القرعة وعائين، الأول للأندية أصحاب الصدارة في دور المجموعات، والثاني لأصحاب الوصافة بالمجموعات الثمانية.

وجنبت القرعة الأندية من المجموعة الواحدة، أو من البلد الواحد.

وتصدرت تلك الأندية مجموعاتها: باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني.

فيما جاء في الوصافة أندية: ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي- أتلانتا الايطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.