سموحة يطلب التعاقد مع نجمي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة، التعاقد مع نجمي النادي الأهلي الشابين عمار حمدي، وصلاح محسن. وأوضح فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه طلب التعاقد مع لاعبي الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. وتوج عمار وصلاح مع المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت الشهر الماضي. وخاض صلاح محسن مباراتين في دوري الأبطال أحرز خلالهم هدفين، ومباراة واحدة بالدوري هذا الموسم، فيما خاض عمار حمدي مباراة واحدة بكأس مصر هذا الموسم.

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