قرعة نارية في دوري الأبطال.. ليفربول يواجه أتليتكو.. وصدام ريال وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية. وجاء نتائج القرعة كالتالي: بوروسيا دورتموند الألماني- باريس سان جيرمان الفرنسي ريال مدريد الإسباني- مانشستر سيتي الإنجليزي أتلانتا الايطالي - فالنسيا الإسباني أتليتكو مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني Advertisements ليون الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي برشلونة الإسباني - نابولي الإيطالي لايبزيج الألماني - توتنهام هوتسبير وضمت القرعة وعائين، الأول للأندية أصحاب الصدارة في دور المجموعات، والثاني لأصحاب الوصافة بالمجموعات الثمانية. وجنبت القرعة الأندية من المجموعة الواحدة، أو من البلد الواحد. وتصدرت تلك الأندية مجموعاتها: باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني. فيما جاء في الوصافة أندية: ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي- أتلانتا الايطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.

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