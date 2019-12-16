6 أندية تسيطر على صدارة بطولة الجمهورية للكاراتيه

أسفرت بطولة الجمهورية فوق ١٨ سنة للكاراتيه عن نتائج مثيرة ومتميزة للاعبين الذين شاركوا في البطولة وجاءت النتائج كالأتي : في وزن 75 كجم .. فاز شوقي أحمد لاعب الأهلي بالصدارة .. بينما احتل يوسف عماد لاعب الزهور القمة في وزن 84 كجم . وانتزع أحمد شحاته لاعب البنك الأهلي القمة في منافسات وزن فوق 84 كجم.. بينما جاء عبدالله هشام مصطفى لاعب المؤسسة الرياضية هايكستيب بصدارة وزن 67 كجم. وحقق زياد الغريب لاعب البنك الأهلي صدارة وزن 60 كجم.. وفازت ريم أحمد لاعبة سموحة بصدارة وزن 50 كجم و66 كجم.. بينما جاءت منة شعبان لاعبة طلائع الجيش في قمة وزن فوق 68 كجم.. وفازت ياسمين محمد لاعبة الأهلي بصدارة وزت 68 كجم. 60 كجم.. وفازت ريم أحمد لاعبة سموحة بصدارة وزن 50 كجم و66 كجم.. بينما جاءت منة شعبان لاعبة طلائع الجيش في قمة وزن فوق 68 كجم.. وفازت ياسمين محمد لاعبة الأهلي بصدارة وزت 68 كجم. وفي منافسات "الكاتا" .. حقق محمد عبدالفتاح المركز الأول على صعيد فعاليات الرجال.. بينما فازت زميلته آية هشام محمد بصدارة السيدات.

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