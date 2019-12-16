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بالأرقام.. تاريخ المواجهات يطيح بـ ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

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أسفر دور الـ 16 من قرعة لكرة القدم والتي إقيمت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية  عن وقوع فريق الإنجليزي ضد أتلتكو مدريد الإسباني.

وألتقى ليفربول وأتلتيكو مدريد في تاريخهم 7 مرات حقق خلالها الفريق الإسباني الفوز في 4 مباريات بينما حقق الريدز الفوز في مباراة واحدة وحسم التعادل مبارياتان.

تاريخ مواجهات  ليفربول ضد  أتلتيكومدريد..

وكانت أول مباراة تجمع بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في كأس تيريزا هيريرا عام 1988 وأنتهت بفوز الفريق الإسباني خمسة أهداف مقابل هدف.

وألتقى ليفربول وأتلتيكو مدريد في عام 2008 بالجولة الثالثة  بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكًا منهما.

وأيضًا ألتقى ليفربول وأتلتيكو مدريد في عام 2008 بالجولة الرابعة   بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكًا منهما.

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وواجه ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في استعدادات الريدز  للموسم الكروي عام 2009 وأنتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وأستضاف أتلتيكو مدريد نظيره ليفربول عام 2010 بالدوري الأوربي وأنتهت المباراة لصالح اصحاب

الأرض بهدف دون رد.

وحل ليفربول ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد عام 2019 في نهائي كأس أودي وأنتهت المباراة بالتعادل ولجأ الفريقين لضربات الترجيح ونجح الفريق الإسباني في الفوز بنتيجة 5-4.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور الستة عشر أحد أيام 18 و19 و25 و26 فبراير على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 10 و11 و17 و18 مارس المقبل، على أن تقام قرعة ربع نهائى المسابقة القارية يوم 20 مارس 2020.

وكان ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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