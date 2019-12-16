التشكيل المتوقع للطلائع.. ناصر منسي في الهجوم أمام الزمالك

يلتقي فريق طلائع الجيش وفريق الزمالك، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن المباراة اليوم، عمرو جمال مهاجم الفريق، لتعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية في المران الأخير، كما استبعد أحمد كابوريا من المباراة لوجود شرط في إعارته من الزمالك يمنع ظهوره

في مباراة الفريقين، وتم استبعاد الثلاثي تالا نداي ومحمد رزق واسلام سري بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ طارق يحيي، المدير الفني لفريق الجيش، التالي:

"محمد بسام، أحمد علاء، خالد سطوحي، عاصم صلاح، محمد أبو المجد بوشا، مهند لاشين، فرنك استيفن، أحمد سمير، كريم ممدوح،

أحمد داوودا، ناصر منسي".

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وفيما يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.