صدام شرس بين توتنهام ولايبزيج في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية تجمع بين توتنهام الإنجليزي مع لايبزيج الألماني.

بينما يلتقي ليفربول الإنجليزي بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور الستة عشر أحد أيام 18

و19 و25 و26 فبراير على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 10 و11 و17 و18 مارس المقبل، على أن تقام قرعة ربع نهائى المسابقة القارية يوم 20 مارس 2020.

وكان ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين

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في النهائي الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ضمن التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 16 فريقا وهي..

باريس سان جيرمان الفرنسي ، ريال مدريد الإسباني ، بايرن ميونخ الألماني ، توتنهام الإنجليزي ، مانشستر سيتي الإنجليزي ، أتالانتا الإيطالي ، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني ، ليفربول الإنجليزي ، نابولي الإيطالي ، برشلونة الإسباني ، بوروسيا دورتموند الألماني ، لايبزيج الألماني ، ليون الفرنسي ، فالنسيا الإسباني ، تشيلسي الإنجليزي.