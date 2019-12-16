نتيجة قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .. مواجهات نارية لـ ليفربول وريال مدريد

أجريت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وشهدت مواجهات قوية.
وأسفرت قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا عن المواجهات التالية :
ليفربول الإنجليزي يصطدم بـ أتلتيكو مدريد الإسباني
مانشستر سيتي الإنجليزي يصطدم بـ ريال مدريد الإسباني
بايرن ميونيخ الألماني يصطدم بـ تشيلسي الإنجليزي.
باريس سان جيرمان الفرنسي يصطدم ببـ بوروسيا دورتموند الألماني.
برشلونة الإسباني يصطدم بـ نابولي الإيطالي
لايبزيج الألماني يصطدم بـ توتنهام الإنجليزي.
يوفنتوس الإيطالي يواجه ليون الفرنسي.
أتالانتا الإيطالي يواجه فالنسيا الإسباني.
ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في الثامن عشر من شهر فبراير المقبل.
يذكر أن ليفربول الإنجليزي توج بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.
وتأهلت ثمانية فرق كمتصدرة لمجموعاتها بايرن ميونخ ولايبزيج الألمانيين، برشلونة وفالنسيا الإسبانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي.
بينما تأهل وصيفًا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، نابولي وأتالانتا الإيطاليين، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدم اصطدام فريقين من دولة واحدة أو وقعا سويًا بمجموعة واحدة بمرحلة المجموعات.
يذكر أن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة يتكون من فرق من الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية.
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