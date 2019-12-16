برشلونة يصطدم بنابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة صعبة لبرشلونة الإسباني أمام نابولي الإيطالي. ويتوقع أن تشهد مباراة البارسا ونابولي تنافسًا شرسًا بين الفريقين على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين . وجاءت نتائج القرعة كالآتي : باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني Advertisements ليفربول الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني تشيلسي الإنجليزسي ضد بايرن ميونيخ الألماني فالنسيا الإسباني ضد أتلانتا الإيطالي يوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي توتنهام الإنجليزي ضد لايبزيج الإلماني

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