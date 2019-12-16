قرعة دور الـ16.. صدام مبكر بين تشيلسي وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون السويسرية،عن صدام بين بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.
وتأهلت ثمانية فرق كمتصدرة لمجموعاتها بايرن ميونخ ولايبزيجالألمانيين، برشلونة وفالنسيا الإسبانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي.
بينما تأهل وصيفًا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، توتنهام وتشيلسيالإنجليزيين، نابولي وأتالانتا الإيطاليين، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدم اصطدام فريقين من دولة واحدة أو وقعا سويًا بمجموعة واحدة بمرحلة المجموعات.
يذكر أن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة يتكون من فرق من الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية
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