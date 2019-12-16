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صدام ناري بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة لكرة القدم والتي إقيمت ظهر اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية  عن وقوع الإنجليزي الذي تأهل أول مجموعة مع نظيره أتلتيكو مدريد الذي تأهل كـ ثاتي مجموعة.

 وكان ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في

تاريخه الموسم الماضي بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بينما أصطدم الإسباني بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي ، ويواجه أتالانتا الإيطالي نظيره فالنسيا.

وكان ضمن التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 16 فريق وهم..

باريس سان جيرمان الفرنسي ، ريال مدريد الإسباني ، بايرن ميونخ الألماني ، توتنهام الإنجليزي ، مانشستر سيتي الإنجليزي ، أتالانتا الإيطالي ، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني ، ليفربول الإنجليزي ، نابولي الإيطالي ، الإسباني ، بوروسيا دورتموند الألماني ، لايبزيج الألماني ، ليون الفرنسي ، فالنسيا الإسباني ، الإنجليزي ".

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