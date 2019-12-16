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ريال مدريد ومانشستر سيتي في مواجهة نارية بدور الـ16 لدوري الأبطال

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أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن نتائج ومواجهات قوية من العيار الثقيل

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أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي :

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني

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الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني

فالنسيا الإسباني ضد أتلانتا الإيطالي   

يوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي

توتنهام الإنجليزي ضد لايبزيج الإلماني

الإسباني ضد نابولي الإيطالي

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