ريال مدريد ومانشستر سيتي في مواجهة نارية بدور الـ16 لدوري الأبطال

أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن نتائج ومواجهات قوية من العيار الثقيل . أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. وجاءت نتائج القرعة كالآتي : باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني ليفربول الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني Advertisements تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني فالنسيا الإسباني ضد أتلانتا الإيطالي يوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي توتنهام الإنجليزي ضد لايبزيج الإلماني برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي

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