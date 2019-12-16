اونلاين | BEIN SPORT يلا شووت بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا الان KORA LIVE مشاهدة قرعة ابطال اوربا

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بث مباشر قرعة دوري ابطال اوربا الان بث مباشر بدون توقف الان، تنطلق فى الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة مراسم سحب قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا للموسم الجارى 2019-2020، وذلك بمدينة "نيون" السويسرية، uefa champions.

uefa champions league draw last 16 live وتأهل إلى دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا كل من: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا من الدورى الإسبانى، بينما تأهل كل من يوفنتوس وأتالانتا ونابولى من الدوري الإيطالى، uefa champions league draw last 16 live

بث مباشر قرعة الابطال uefa champions league draw last 16 live ومن الدوري الألمانى فتأهل كل من: بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج، كما تأهل أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان من الدورى الفرنسى، ومن الدورى الإنجليزى تأهل كل من توتنهام ومانشستر سيتى وتشيلسى وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، uefa champions league draw last 16 live,

وسيتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين الأول يضم الأندية أصحاب المركز الأول، والثاني يضم الأندية أصحاب وصافة المجموعات الثمانية، مع وجود قواعد للقرعة، أبرزها ألا يلعب فريقان من مجموعة واحدة فى الدور التالى، وألا يتواجه ناديان من نفس البلد، بث مباشر الان uefa champions league draw last 16 live

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بث مباشر قرعة ابطال اوروبا مشاهدة وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق التي إحتلت المركز الثاني في دور المجموعات، بينما تستضيف ملاعب الفرق المتصدرة مباريات الاياب، ووفقاً لقوانين ولوائح بطولة دوري ابطال اوروبا، لن يتمكن ليفربول "حامل اللقب" من مواجهة توتنهام وتشيلسى الإنجليزيين بجانب نابولى الإيطالى، uefa champions league draw last 16 live

uefa champions league draw last 16 live وقد تضع قرعة دور الـ 16، فريق ليفربول "حامل اللقب" في مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد الإسبانى فى إعادة لنهائى دورى ابطال اوروبا 2018 الذى أقيم بمدينة "كييف" الأوكرانية، كما قد تضع القرعة ليفربول في مواجهة لا تقل صعوبة أمام اتلتيكو مدريد الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى، فيما قد تضعه في مواجهة أسهل نسبياً أمام أتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي، بث مباشر

بث مباشر قرعة الابطال uefa champions league draw last 16 live أما ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري ابطال اوروبا "13 مرة"، فسيواجه أحد الفرق المتأهلة: بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، ليفربول أو لايبزيج.

uefa champions league draw last 16 live وسيخوض ريال مدريد مباراة الذهاب في ملعب "سانتياجو برنابيو" أحد 18، 19، 25 أو 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 10، 11، 17 أو 18 من شهر مارس المقبل، uefa champions league draw last 16 live.