رياضة | التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 في 2019 – 2020، وأسفرت عن مواجهة قوية لفريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وجاءت قرعة دور الـ16 كاملة كالتالي

- ليفربول × أتليتكو مدريد

- ريال مدريد × مانشستر سيتي

- باريس سان جيرمان × بوروسيا دروتموند

- برشلونة × نابولي

- توتنهام هوتسبير × لايبزيج

- يوفنتوس × ليون

- تشيلسي × بايرن ميونيخ

- أتالانتا × فالنسيا

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتليتكو مدريد

تقابل فريق ليفربول الإنجليزي في 7 مواجهات سابقة ضد فريق أتليتكو مدريد بواقع (4 مباريات رسمية – 3 مباريات ودية)، فاز الأتليتي في 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد للريدز، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل فريق أتليتكو مدريد 12 هدفًا في شباك ليفربول خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما سجل الفريق الإنجليزي 7 أهداف فقط.

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بالنسبة للمواجهات الرسمية فقط بين الفريقين نجد أن هناك تكافؤ بينهما، حيث التقي الفريقين في 4 مباريات رسمية، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وسجل كل فريق 4 أهداف في شباك الآخر.

والتقي الفريقان في مباراتين فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008 – 2009، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة (1-1).

نتائج مواجهات ليفربول ضد أتليتكو مدريد

• 12 أغسطس 1988: أتليتكو مدريد 5 – 1 ليفربول (كأس تيريزا هيريرا الودية)

• 22 أكتوبر 2008: أتليتكو مدريد 1 – 1 ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

• 4 نوفمبر 2008: أتليتكو مدريد 1 – 1 ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

• 8 أغسطس 2009: أتليتكو مدريد 2 – 1 ليفربول ( مباراة ودية)

• 22 أبريل 2010: أتليتكو مدريد 1 – 0 ليفربول (الدوري الأوروبي)

• 29 أبريل 2010: أتليتكو مدريد 1 – 2 ليفربول ( الدوري الأوروبي)

• 2 أغسطس 2017: أتليتكو مدريد 1 – 1 ليفربول (كأس أودي الودية)

مواعيد مباريات ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري الأبطال

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أحد أيام 18، 19، 25، 26 فبراير لعام 2020، بينما ستقام مباريات الإياب أحد أيام 11، 17، 18 مارس 2020.