رياضة | نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة بعد أن تم تصنيف الأندية إلى مستويين ما بين المراكز الأولى والثانية

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

يوفنتوس ضد ليون

برشلونة ضد نابولي

Advertisements

فالنسيا ضد أتالانتا

لايبزيج ضد توتنهام

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

وتم تقسيم الأندية المتأهلة لدور الـ16 ما بين 8 في التصنيف أو المركز الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة أو نفس المجموعة أن يلعبا معًا علماً أن أصحاب المركز الأول سيواجهون أصحاب المركز الثاني.

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي – مانشستر سيتي الإنجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – فالنسيا الإسباني – لايبزيج الألماني – بايرن ميونيخ الألماني

المركز الثاني: توتنهام الإنجليزي – تشيلسي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليون الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – أتالانتا الإيطالي