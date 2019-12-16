رياضة | تشكيل طنطا ضد الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل طنطا ضد الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل غياب كلا من احمد الشناوي ومحمود فرج كابونجا وإسلام فؤاد وجاء التشكيل كالآتي :-

اسلام طارق ، محمد الشاذلي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، عبدالرحمن الدح ، حسام غالي ، تاديو لوانجا ، احمد فهمي ، ميدو جمال ، احمد الالفي.

Advertisements

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، محمد ماجد اونش ، وليد عادل ، مصطفي امين ، الحسن ضيوف.

يذكر أن نادي طنطا سيواجه الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف عصرا.