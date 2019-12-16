رياضة | قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.. أتلانتا يلاقي فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.. أتلانتا يلاقي فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 التي أجريت في مدينة نيون السويسرية عن وقوع فريق أتلانتا مع فريق فالنسيا.

وتم تقسيم الأندية المتأهلة لدور الـ16 ما بين 8 في التصنيف أو المركز الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة أو نفس المجموعة أن يلعبا معًا علماً أن أصحاب المركز الأول سيواجهون أصحاب المركز الثاني.

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تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي – مانشستر سيتي الإنجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – فالنسيا الإسباني – لايبزيج الألماني – بايرن ميونيخ الألماني

المركز الثاني: توتنهام الإنجليزي – تشيلسي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليون الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – أتالانتا الإيطالي