رياضة | صلاح محسن يغيب عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن يغيب عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.

