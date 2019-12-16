رياضة | قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ16 بمسابقة دورى ابطال اوروبا، التى أقيمت اليوم الاثنين بمدينة "نيون" السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن مواجهات نارية، حيث يلتقى فريق برشلونة مع نظيره نابولي في مباراة قوية بالبطولة الأوروبية.

16فريقا في دوري الأبطال:

8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني)

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أما أصحاب الوصافة هم (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- أتليتكو مدريد الإسباني- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي).

وكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، فى وقت سابق، عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التى احتلت المركز الثانى أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل.