رياضة | فايلر يطمئن على مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطمئن على مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الجلسة على الاطمئمان على حالة اللاعب ومدى تعافيه من الإصابة تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

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واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين عقب مواجهة حرس الحدود بالأمس والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، لعمرو السولية بسبب ضيق الوقت للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.

