رياضة | غياب مدافع جديد عن تدريب الأهلي

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام حرس الحدود تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض أساسيو الأهلي تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب وداخل صالة الجيمانزيوم للتخلص من حالة الإجهاد بينما تغيب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر عن المران الجماعي اليوم الاثنين.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين عقب مواجهة حرس الحدود بالأمس والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، لعمرو السولية بسبب ضيق الوقت للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.