رياضة | غياب مدافع جديد عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب مدافع جديد عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان عاشور قد تغيب عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة حرس الحدود، ثم مران المستبعدين أمس من المباراة، ليعود ويشارك في المران الجماعي اليوم الاثنين.
وخاض أساسيو الأهلي تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب وداخل صالة الجيمانزيوم للتخلص من حالة الإجهاد بينما تغيب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر عن المران الجماعي اليوم الاثنين.
واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين عقب مواجهة حرس الحدود بالأمس والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، لعمرو السولية بسبب ضيق الوقت للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري مساء أمس، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي وبرصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، فيما يملك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.