رياضة | ديربيات ساخنة في الجولة التاسعة من مجموعة بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربيات ساخنة في الجولة التاسعة من مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، منافسات الجولة 9 للمجموعة الثالثة ( مجموعة بحرى) للقسم الثاني بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة.

1- فاركو مع الرجاء

يحتضن ملعب حرس الحدود، مباراة فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور ، مع الرجاء بقيادة أحمد ساري.

ويدخل فاركو اللقاء بالمركز الأول، برصيد 18 نقطة بينما يحتل الرجاء المركز الثاني، برصيد 15 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز فاركو على دمنهور بهدف وفاز الرجاء على دكرنس بثلاثة أهداف نظيفة.

2- غزل المحلة مع بلدية المحلة

يلتقي فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد عيد برصيد 14 نقطة مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس بقيادة رضا عبد العال برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل فريق البلدية مع الحمام بهدفين لكل منهما، وتلقى الهزيمة فريق غزل المحلة من أبو قبر بهدفين.

3- دمنهور مع المنصورة

يواجه فريق دمنهور صاحب المركز الرابع بقيادة خالد القماش برصيد 14 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية، هزيمه المنصوره من الأوليمبي، بهدف، وخسر دمنهور من فاركو بنفس النتيجة.

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4- دكرنس مع أبو قير

يلعب فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن الجمل برصيد 11 نقطة مع فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة علاء نوح برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز أبو قير على غزل المحلة بهدفين، وتلقى دكرنس الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة.

5- المالية مع الأوليمبي

يواجه فريق المالية صاحب المركز الأخير بقيادة أيمن مجدى برصيد 3 نقاط فريق الأوليمبي صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد الكأس برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية، فوز الأوليمبي على المنصورة بهدف، وتعادل المالية مع بيلا بهدفين لكل منهما.

6- الحمام مع بيلا

يلعب فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة مجدى طلبه برصيد 8 نقاط مع فريق بيلا صاحب المركز قبل الأخير بقيادة الشحات غنيم برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل الحمام مع البلدية، 2-2 وبيلا مع المالية 2-2.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة

2- الرجاء 15 نقطة

3- غزل المحلة 14 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- أبو قير 12 نقطة

6- بلدية المحلة 12 نقطة

7- دكرنس 11 نقطة

8- الأوليمبي 10 نقاط

9- الحمام 8 نقاط

10- المنصورة 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط