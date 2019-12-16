داني ألفيش وزوجته عارضة الأزياء يزوران القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستمتع النجم البرازيلي داني ألفيش، لاعب فريق ساوباولو البرازيلي، برفقة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، بأجازته في القاهرة، وأيضا للترويج إلى السياحة المصرية.

داني ألفيش وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، في زيارة لمصر وأنهيت إجراءات وصوله في استراحة الخدمة المميزة، بعدما تلقى دعوة من احد رجال الأعمال.

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ألفيش مدافع فريق برشلونة السابق، من المنتظر أن يقضي عدة ايام في القاهرة بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة، ويشاهدا خلالها عدة مناطق أثرية وسياحية.

داني ألفيش يعتبر أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق، وله تاريخ طويل في كرة القدم دوليًا ولعب بعد انتهاء عقدة مع برشلوة في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، ثم انتقل إلى ساوباولو البرازيلي.

اللاعب كان له الفضل في تعادل فريقه مؤخرا على فريق سانتوس حيث سقط الأخير بقيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه ساو باولو الذي يدين بالفضل في هذا التعادل لنجمه داني ألفيش، وذلك في الجولة الـ33 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.