يورجن كلوب يحرم نفسه من الاحتفال

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رنا صلاح الدين - القاهرة -Gololy
أبدى الألماني يورجن كلوبب، المدير الفني لفريق ليربول الإنجليزي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه على واتفورد خلال الجولة الـ 17 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
المدرب الألماني تابع بحماس شديد تألق نجم الفريق محمد صلاح، خلال المباراة بعدما سجل الفرعون المصري هدفي فوز “الريدز” على ضيفه واتفورد، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.
يورجت كلوب، ادعى بعد المباراة أن تقنية الفيديو المعروفة بـ “الفار”، غيرت كثيرا من سلوكه على خط الملعب أثناء إدارته للمباراة.
في الشوط الثاني وأثناء تقدم ليفربول بهدف دون رد، سجل “الريدز” الهدف الثاني بعد رأسية من السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية “الفار”، ليقرر يورجن كلوب عدم الاحتفال بالأهداف مجددا، تحسبا لإلغائها.
المدير الفني لـ “الريدز” قال في تصريحات صحفية نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لم تكن لديّ أي فكرة أن ذلك الهدف تسلل، كي أكون صادقا، لن أحتفل بالأهداف مرة أخرى، فعلي الانتظار حتى يأتي شخص ما ويؤكد على صحة الهدف”.
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