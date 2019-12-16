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نابولي يريد نجم أرسنال

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الإثنين 16 ديسمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي الإيطالي يستهدف نجم وسط أرسنال ومنتخب أوروجواي لوكاس توريرا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت شبكة فوتبول إيطاليا نقلاً عن صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن نادي نابولي سيتقدم بعرض لإستعارة توريرا لمدة عام ونصف، مقابل 3 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في نهاية الإعارة بمبلغ 27 مليون يورو.

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ويعاني توريرا من صعوبة الحياة في لندن منذ فترة بعيدة، وارتبط بمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي والإنتقال لنادي ميلان.

من جتهه، يطمح نادي نابولي في تدعيم خط وسط الفريق تحسبا. لرحيل النجم الدولي الإسباني فابيان رويز، المستهدف من وبرشلونة ومانشستر سيتي.

ويبز اسم لاعب وسط جينك البلجيكي ساندر بريجي كأبرز المرشحين للإنضمام للبارتينوبي في يناير بالإضافة لتوريرا.

وإنضم توريرا للجانرز في صيف عام 2018 قادماً من نادي سامبدوريا الإيطالي مقابل مبلغ 30 مليون يورو.

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