مونديال الأندية| بشرة خير  لـ جماهير الهلال قبل موقعة فلامنجو

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة منافسة القوي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد خليفة الدولي بقطر.



موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

ويلتقي فريق الهلال خصمه فلامنجو في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ، في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17_12_2019 بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي.

بشرة خير لـ جماهير الهلال السعودي قبل مواجهة فلامنجو

ويستبشر جماهير الهلال السعودي بطل القارة الصفراء خيرا في مشاركة النجم السوري عمر خريبين حيث أن الزعيم لا يعرف الخسارة مع المهاجم الدولي وآخرها مشاركته أساسياً أمام الترجي التونسي وفوز الأزرق بهدف نظيف .

مشاركات عمر خريبين مع الهلال لا تعرف الخسارة

لم يتعرض فريق الهلال زعيم آسيا للخسارة هذا الموسم في وجود المهاجم عمر خربين ، حيث لعب 6 مباريات مع الزعيم في الدوري السعودي حقق خلالهم (5 فوز – تعادل وحيد) وسجل 4 أهداف وله تمريرتين حاسمتين.

كما شارك في مباراة الجبلين بدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين وسجل هدفاً في فوز الزعيم الهلال بنتيجة 4-2.

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وخاض مباراة الترجي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ولعب "78 دقيقة" وخرج بعد تسجيل بافيتيمبي جوميز هدف المباراة الأولى حيثُ فضل لوشيسكو إخراجه وإدخال عبدالله عطيف بدلاً منه وانتهت المباراة بفوز الهلال آيضا وتأهله لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مشاركات خريبين الموسم الماضي

وشارك خربين مع الهلال خلال الموسم الماضي في 4 مباريات حقق ( 3 فوز – تعادل وحيد) في الدوري السعودي كما لعب مباراة كأس السوبر المحلي في بداية الموسم أمام الاتحاد وفاز الزعيم 2-1.

التكشيل المُتوقع لـ الهلال السعودي ضد فلامنجو .. خريبين أساسياً

ومن المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل الزعيم لمواجهة فلامنجو البرازيلي على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 كالتالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو

خط الهجوم: عمر خربين.