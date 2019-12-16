كورتوا يتحدث عن الكلاسيكو ويتمنى إظهار نقاط قوة ريال مدريد

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس فريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الكلاسيكو والشكل الذي يجب أن يظهر به الفريق الملكي، وذلك خلال تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام فالنسيا في الليجا.



وتمكن ريال مدريد من إقتناص هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد رأسية كورتوا والتي ارتدت من الحارس ووصلت لكريم بنزيما الذي وضعها في الشباك.

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ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات كورتوا، قائلا:" برشلونة يظهرون بشكل جيد هذه الفترة، وحققوا نتائج إيجابيه في دوري الأبطال".

وتابع:" نذهب للكلاسيكو ونحن في حالة جيدة، وكذلك برشلونة يبدو أنه في حاله جيدة".

وأتم:" أود أن تظهر نقاط القوة الخاصه لدينا".