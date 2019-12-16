الامارات | 14 فريقا عالميا في طواف دبي النسائي

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فريقا عالميا في طواف دبي النسائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لـ"طواف دبي النسائي الدولي"، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن مسارات السباق المقرر أن ينطلق في 17 فبراير من العام المقبل ويستمر حتى 20 من الشهرذاته.

وسيقام السباق بالتعاون بين اتحاد الدراجات ومجلس دبي الرياضي، ويبلغ مسافته 392 كيلومترا، ويقام على أربع مراحل بمشاركة 14 فريقا نسائياً من مختلف دول العالم.

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وتنطلق المرحلة الأولى للطواف التي ترعاها شركة "نشاما للتطوير العقاري" من دبي فستيفال سيتي وتمتد لمسافة 99 كيلومترًا وتختتم في تاون سكوير بمنطقة القدرة، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي ترعاها الهيئة العامة للرياضة يوم 18 فبراير من دبي فستيفال سيتي وتمتد لمسافة 91 كيلومترا وتنتهي في منطقة ذا سبرينغس، بينما تبلغ المرحلة الثالثة 90 كيلومترًا ، وترعاها هيئة الصحة في دبي يوم 19 فبراير من حديقة وادي حتا بمنطقة حتا وتمتد حتى سد حتا، ويُختتم الطواف بإقامة المرحلة الرابعة التي ترعاها دبي فستيفال سيتي يوم 20 فبراير من دبي فستيفال سيتي وتمتد لمسافة 112 كيلومترًا وتنتهي في المكان ذاته.

وعُقد اليوم، مؤتمر صحافي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، تحدث خلاله مدير الطواف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، نورة الجسمي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، صفية الصايغ، وقائدة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، صفية الصايغ، وممثلين من مجلس دبي الرياضي، والهيئة العامة للرياضة، والشركات الراعية للسباق.

وجرى خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن درع البطولة الذي صمم من خلال الكوادر الوطنية، تضمن شكل برواز دبي توسطه عجلة دراجة هوائية في إشارة إلى أن الأضلاع الأربعة للبرواز تعبيراً عن المراحل الأربع للطواف، اذ يحمل الدرع اللون الذهبي في إشارة إلى لون ميدالية الفوز بالبطولات.