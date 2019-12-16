شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان يفوز ببطولة أمريكا المفتوحة لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد محمد سلطان 3 ميداليات ذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة لرفع الأثقال، والتي أقيمت مؤخرا بمشاركة عشرات اللاعبين مثلوا أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم.

وحصل سلطان على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد ظهوره بمستوي مميز خلال المنافسات.

وأكد «سلطان» أنه سافر لأمريكا بعد التجاهل والظلم الذي تعرض له من الاتحاد في مصر، وأنه يحلم بالعودة مرة أخرى لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وكشف أنه رفض الموافقة على العروض التي تلقها لتمثيل بعض الدول الأخرى، وقال: «مستحيل أحمل علم آخر غير علم مصر».

وسلطان متزوج من البطلة عبير عبدالرحمن، الحاصلة على الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

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