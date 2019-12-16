شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء طلائع الجيش والزمالك.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره الزمالك، اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء اليوم.. ويتم إذاعتها بقنوات أون سبورت وتايم سبورت عبر البث الأرضي والفضائي.

يدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 13 نقطة من 6 مباريات ويأمل في الفوز للقفز إلى وصافة الجدول، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة وفي رصيده 4 نقاط في المركز الـ16.